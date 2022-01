Maltrattamenti in famiglia, la polizia arresta due persone (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone sono state arrestate dalla polizia per Maltrattamenti in famiglia, in due distinti interventi . Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in vico Pergole, nella zona del Borgo S. Antonio, dove un immigrato dell’ India, di 37 anni, privo di permesso di soggiorno, aveva aggredito la propria compagna, minacciandola con un coltello davanti al figlio minorenne. La donna si era rfugiata in casa di una vicina. L’ indiano è stato arrestato. Questa notte in via Solitaria, al Palloneto di Santa Lucia , i poliziotti hanno arrestato un uomo di 43 anni, che aveva minacciato ed aggredito la madre dopo una richiesta di denaro non accolta. Il 43enne, che ha precedenti per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duesono statete dallaperin, in due distinti interventi . Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in vico Pergole, nella zona del Borgo S. Antonio, dove un immigrato dell’ India, di 37 anni, privo di permesso di soggiorno, aveva aggredito la propria compagna, minacciandola con un coltello davanti al figlio minorenne. La donna si era rfugiata in casa di una vicina. L’ indiano è statoto. Questa notte in via Solitaria, al Palloneto di Santa Lucia , i poliziotti hannoto un uomo di 43 anni, che aveva minacciato ed aggredito la madre dopo una richiesta di denaro non accolta. Il 43enne, che ha precedenti per ...

