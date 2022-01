Il Principe William ha avuto un ruolo nella decisione della Regina per Andrea (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Principe William ha avuto un ruolo importante e decisivo nella scelta della Regina Elisabetta di privare Andrea dei titoli militari. Alcune fonti interne da Palazzo hanno affermato che il futuro Re, secondo in linea di successione al Trono, ha volutamente “cacciato” lo zio Andrea. Un chiaro segno della sua crescente importanza all’interno della Royal Family, ma non solo. La Regina ha ascoltato e seguito i consigli di William, che si sono rivelati essenziali per proteggere la Corona da uno scandalo. Il Principe William, il ruolo chiave nella decisione della ... Leggi su dilei (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilhaunimportante e decisivosceltaElisabetta di privaredei titoli militari. Alcune fonti interne da Palazzo hanno affermato che il futuro Re, secondo in linea di successione al Trono, ha volutamente “cacciato” lo zio. Un chiaro segnosua crescente importanza all’internoRoyal Family, ma non solo. Laha ascoltato e seguito i consigli di, che si sono rivelati essenziali per proteggere la Corona da uno scandalo. Il, ilchiave...

