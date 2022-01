Chi non deve pagare il bollo auto. Cosa si rischia con la multa (Di sabato 15 gennaio 2022) La tassa per i proprietari di autovetture andrà versata entro i termini previsti: ecco tutte le novità sulle tempistiche di pagamento, sanzioni ed esenzioni Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 gennaio 2022) La tassa per i proprietari divetture andrà versata entro i termini previsti: ecco tutte le novità sulle tempistiche di pagamento, sanzioni ed esenzioni

Advertising

RobertoBurioni : Linea blu: tasso ricoveri dei non vaccinati Linea rossa: tasso ricoveri dei vaccinati Linea nera: efficacia del vac… - VittorioSgarbi : Ognuno pensi alla propria salute. Basta con gli attacchi violenti a chi non vuole vaccinarsi! - borghi_claudio : Ogni giorno a @Ariachetira un agguato indecente e rabbioso a chi non si allinea al pensiero unico. Vittima di oggi… - empatia8 : @MovArturoFarOer Smentito da chi? La verità non la sa ancora nessuno di noi. - LNZHOPGOD : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il video del Dott. Domenico Biscardi ha fatto il giro del mondo. Ne parlano in Germania, in Francia, in Spagna. Negl… -