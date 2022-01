Amici, Rudy Zerbi una furia contro i cantanti “Siete …” (Di domenica 16 gennaio 2022) Rudy Zerbi da tanti anni ormai fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi. E’ uno dei professori di canto della scuola più ambita d’Italia e sembra che nel corso degli anni abbia dimostrato di avere un bel caratterino. E’ stato spesso in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e quando c’è stato bisogno ha avuto anche parecchio da ridire ad alcuni allievi. E’ proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi, quando Rudy si è piuttosto infuriato con alcuni allievi. Pare che al professore di canto non sia affatto piaciuto il comportamento tenuto da alcuni cantanti di Amici 21 e per questo avrebbe proposto una modifica al regolamento, affinché gli alunni si possano prendere la responsabilità delle proprie azioni. Ma cosa è accaduto nello ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 gennaio 2022)da tanti anni ormai fa parte del cast didi Maria De Filippi. E’ uno dei professori di canto della scuola più ambita d’Italia e sembra che nel corso degli anni abbia dimostrato di avere un bel caratterino. E’ stato spesso in disaccordo con alcuni dei suoi colleghi e quando c’è stato bisogno ha avuto anche parecchio da ridire ad alcuni allievi. E’ proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi, quandosi è piuttosto into con alcuni allievi. Pare che al professore di canto non sia affatto piaciuto il comportamento tenuto da alcunidi21 e per questo avrebbe proposto una modifica al regolamento, affinché gli alunni si possano prendere la responsabilità delle proprie azioni. Ma cosa è accaduto nello ...

deddymyall : RT @tuseilmioniente: abbiamo subìto rudy zerbi per tutta la settimana, anche stasera a c'è posta per te e pure domani ad amici NOI POSSIAMO… - Nikysani : @amici_fanpage09 Si anche io, ma Rudy è un pagliaccio mi rende proprio l'idea perché la produzione di Amici è un circo - wallsvicarus : ma se al posto di rudy ad amici ci mandiamo gerry scotti saremmo tutt* più felice vero? - cipensaziaalii : RT @tuseilmioniente: abbiamo subìto rudy zerbi per tutta la settimana, anche stasera a c'è posta per te e pure domani ad amici NOI POSSIAMO… - tuseilmioniente : abbiamo subìto rudy zerbi per tutta la settimana, anche stasera a c'è posta per te e pure domani ad amici NOI POSSI… -