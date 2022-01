Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin le storie di “C’è Posta per Te” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da sabato 15 gennaio, Verissimo ospiterà uno spazio fisso dedicato a C’è Posta per Te. Il people show di Maria De Filippi è tornato in onda l’8 gennaio scorso con una nuova stagione partita con successo, raggiungendo il 29,2% di share. Silvia Toffanin porrà il focus su alcune storie raccontate nello show. Seguirà le vicende … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da sabato 15 gennaio,ospiterà uno spazio fisso dedicato a C’èper Te. Il people show di Maria De Filippi è tornato in onda l’8 gennaio scorso con una nuova stagione partita con successo, raggiungendo il 29,2% di share.porrà il focus su alcuneraccontate nello show. Seguirà le vicende … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FBiasin : Se da mesi diciamo che #Vlahovic è fortissimo (lo è) e diciamo che #Vlahovic è un prospetto di campione (vero) e di… - RPanzi : @_softPizza_ @Ek_Ooh @mick_napoli_ @Le__Le_N @Noblus_ Verissimo. Tante assenze. Però Spalletti ama far giocare 'i s… - massimo_negrin : @GuidoCrosetto E' verissimo. E ora l'EMA dice che vaccini troppo ravvicinati nel tempo (come i 4 mesi ipotizzati pe… - DonnaGlamour : Verissimo: focus su C’è Posta per Te nel salotto della Toffanin - tiennegolf : @sapi_enza Verissimo. Tant’è che ho smesso dì imbustare. Metto la roba nel carrello e la imbusto quando arrivò alla macchina. -