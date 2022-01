Un giudice australiano ha sospeso l' espulsione di Djokovic dal Paese

Leggi su agi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Unha accolto la richiesta degli avvocati di Novakper la sospensione dell'in attesa che venga esaminato il ricorso contro l'annullamento del visto da parte del governo. Lo ha reso noto uno dei suoi legali, Nick Wood. Gli avvocati del numero uno del tennis mondiale avevano anche chiesto chevenisse lasciato in libertà per la durata del procedimento legale e si sono detti "molto preoccupati" per la tempistica della decisione arrivata a soli tre giorni dall'inizio degli Australian Open.aveva ammesso un errore nella compilazione del documento di immigrazione consegnato al suo arrivo a Melbourne, in Australia, in particolare nella dichiarazione di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti il ...