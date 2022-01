Un futuro chiamato podcast. Indagine (e numeri) su un fenomeno con luci e ombre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dacci oggi il nostro podcast quotidiano. Ammesso che la strada giusta sia quella, ossia che finalmente nel mondo della comunicazione si apra una strada percorribile da tutti coloro che per talento, competenza, argomenti e stile, possono giocare con budget abbordabili al tavolo di un nuovo grande consumo planetario. Oppure siamo solo agli albori di un nuovo linguaggio mediatico, destinato a soggiacere alle abituali gerarchie imposte dal business? Bloomberg prova a fare chiarezza sul tema, gettando anche acqua sul fuoco, dal momento che, analizzando gli ultimi sviluppi del fenomeno, descrive scenari problematici: “È sempre più dura per i nuovi podcast trovare un pubblico. Ogni nuovo show oggi può contare su una platea più piccola dei predecessori”, scrive il sito americano. Ed espone degli esempi: nel 2021 nessuno dei 25 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dacci oggi il nostroquotidiano. Ammesso che la strada giusta sia quella, ossia che finalmente nel mondo della comunicazione si apra una strada percorribile da tutti coloro che per talento, competenza, argomenti e stile, possono giocare con budget abbordabili al tavolo di un nuovo grande consumo planetario. Oppure siamo solo agli albori di un nuovo linguaggio mediatico, destinato a soggiacere alle abituali gerarchie imposte dal business? Bloomberg prova a fare chiarezza sul tema, gettando anche acqua sul fuoco, dal momento che, analizzando gli ultimi sviluppi del, descrive scenari problematici: “È sempre più dura per i nuovitrovare un pubblico. Ogni nuovo show oggi può contare su una platea più piccola dei predecessori”, scrive il sito americano. Ed espone degli esempi: nel 2021 nessuno dei 25 ...

