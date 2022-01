Torino, nuova positività nel gruppo squadra! (Di venerdì 14 gennaio 2022) nuova positività. Il virus non lascia scampo alla Serie A, altro caso di Covid nel gruppo squadra del Torino. Attraverso i canali ufficiali del club, si apprende la positività di un calciatore del Torino Fc: Torino Covid Serie A“Il Torino Fc comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore – vaccinato- è risultato positivo al COVID-19. La società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare“. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022). Il virus non lascia scampo alla Serie A, altro caso di Covid nelsquadra del. Attraverso i canali ufficiali del club, si apprende ladi un calciatore delFc:Covid Serie A“IlFc comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore – vaccinato- è risultato positivo al COVID-19. La società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare“. Matteo Brignone

Advertising

tuttoatalanta : Torino, nuova positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Si tratta di un atleta vaccinato - errera_luca : Torino, la nuova idea per l'attacco arriva dalla Serie B: occhi su Lapadula - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??Dopo i tamponi molecolari odierni, è emersa una nuova positività per un calciatore del @TorinoFC_1906. Il ragazzo, re… - internewsit : Torino, nuova positività al Covid-19: informate le autorità sanitarie - - CorriereGranata : ??Dopo i tamponi molecolari odierni, è emersa una nuova positività per un calciatore del @TorinoFC_1906. Il ragazzo,… -