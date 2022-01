Ronaldo, Rangnick e lo United che non decolla. Newcastle, i ricchi piangono (Di venerdì 14 gennaio 2022) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie Gasport 14 gennaio - 07:56 Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie Gasport 14 gennaio - 07:56

Advertising

pavanti : RT @ETGazzetta: Ronaldo, Rangnick e lo United che non decolla. Newcastle, i ricchi piangono. Punto Championship. ASCOLTA il nostro #podcast… - ETGazzetta : Ronaldo, Rangnick e lo United che non decolla. Newcastle, i ricchi piangono. Punto Championship. ASCOLTA il nostro… - DCiamei : #Ronaldo è di una saccenza sconfinata???????? - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: CR7, riecco il mal di pancia: 'Non sono venuto per giocarmi il 6° posto' - ETGazzetta : CR7, riecco il mal di pancia: 'Non sono venuto per giocarmi il 6° posto' -