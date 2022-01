Roberto Scarpinato | va in pensione a 70 anni il procuratore generale di Palermo | una vita per l’antimafia | dal processo Andreotti alle stragi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel giorno del settantesimo compleanno va indie uno dei più importanti magistrati antimafia della storia italiana. Il ritiro arriva al termine di una carriera lunga 42, tutta svolta nel capoluogo siciliano: da sostitutosi è occupato – tra l’altro – delle indagini sugli omicidi di Pio La Torre, Piersanti Mattarella, Giuseppe Reina e Michele Reina, nonché delper associazione mafiosa a carico di Giulio. Nel 1989 entra a far parte del pool antimafia insieme a GiovFalcone e Paolo Borsellino: dopo la strage di via D’Amelio fu il promotore della rivolta di otto pm contro ilcapo ...

Advertising

fattoquotidiano : Roberto Scarpinato, va in pensione a 70 anni il procuratore generale di Palermo: una vita per l’antimafia, dal proc… - AaronPettinari : Roberto Scarpinato e Teresa Principato, magistrati di un tempo che fu - antimafia2000 : Roberto Scarpinato e Teresa Principato, magistrati di un tempo che fu -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Scarpinato

Il Fatto Quotidiano

... alla presenza dell'allora Ministro degli Interni Angelino Alfano, del Procuratore Generale della Repubblica,ed altri amici; in quell'occasione Sassoli, attirandosi le ...... al termine di carriere decennali, due magistrati di Palermo che sino all'ultimo sono stati quasi il prototipo di un certo tipo dei magistrati di una volta:, Teresa Principato . ...Sono appena andati in pensione i magistrati Roberto Scarpinato, già procuratore generale a Palermo, e Teresa Principato, pm della Direzione nazionale antimafia, per decenni in prima linea sul fronte a ...«Hanno rappresentato e rappresentano la storia della migliore magistratura italiana degli ultimi decenni, a partire da quel terribile 1992, che entrambi vissero a fianco di Paolo Borsellino, svolgendo ...