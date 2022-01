Peste suina, Coldiretti Bergamo: “Bene l’ordinanza salva stalle” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. I 380 allevamenti di maiali bergamaschi potranno continuare a lavorare in sicurezza grazie alla tempestiva adozione del provvedimento nazionale firmato dai ministri della Salute Roberto Speranza e delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per fermare la diffusione della Peste suina africana (PSA) dopo i casi riscontrati su cinghiali in Piemonte e Liguria ma anche in Germania, Belgio e Paesi dell’Est Europa. l’ordinanza interministeriale – spiega la Coldiretti – prevede il divieto di ogni attività venatoria salvo la caccia selettiva al cinghiale nella zona stabilita come infetta da Peste suina Africana, ossia 114 Comuni di cui 78 in Piemonte e 36 in Liguria, dove la presenza di allevamenti è per fortuna molto contenuta. Nell’area circoscritta – precisa la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022). I 380 allevamenti di maiali bergamaschi potranno continuare a lavorare in sicurezza grazie alla tempestiva adozione del provvedimento nazionale firmato dai ministri della Salute Roberto Speranza e delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per fermare la diffusione dellaafricana (PSA) dopo i casi riscontrati su cinghiali in Piemonte e Liguria ma anche in Germania, Belgio e Paesi dell’Est Europa.interministeriale – spiega la– prevede il divieto di ogni attività venatoria salvo la caccia selettiva al cinghiale nella zona stabilita come infetta daAfricana, ossia 114 Comuni di cui 78 in Piemonte e 36 in Liguria, dove la presenza di allevamenti è per fortuna molto contenuta. Nell’area circoscritta – precisa la ...

