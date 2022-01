Per Gayle uno sfogo da un miliardo di visualizzazioni social! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da oltre 2 mesi ai vertici della Global Viral di Spotify e della Global Chart raggiungendo il n. 1 in entrambe, oltre un miliardo di views su TikTok e 2 milioni di video creati. Sono numeri da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da oltre 2 mesi ai vertici della Global Viral di Spotify e della Global Chart raggiungendo il n. 1 in entrambe, oltre undi views su TikTok e 2 milioni di video creati. Sono numeri da ...

Advertising

lastefaniuccia : Questa canzone diventata virale in pochissimo tempo è nata per puro caso, l’autrice (Gayle) in cerca di ispirazione… - lindawhippet : RT @VIOLA_MARTELLA: “Mentre lo accompagnavano alla macchina avrei voluto dirgli che lo amavo, ma decisi di aspettare il giorno dopo, per no… - mariobianchi18 : RT @VIOLA_MARTELLA: “Mentre lo accompagnavano alla macchina avrei voluto dirgli che lo amavo, ma decisi di aspettare il giorno dopo, per no… - VIOLA_MARTELLA : “Mentre lo accompagnavano alla macchina avrei voluto dirgli che lo amavo, ma decisi di aspettare il giorno dopo, pe… -