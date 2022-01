"Non sapeva chi fossero". Berlusconi sconvolto, la confessione di Sgarbi: "Mi ha chiamato e..." (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Silvio Berlusconi mi ha chiamato due volte chiedendomi se ce l'avevo con lui, se non lo votavo", racconta Vittorio Sgarbi ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 14 gennaio. "A quel punto ho chiesto com'era la situazione e mi ha detto che aveva cento voti in più ma non sapeva di chi fossero", afferma il critico d'arte. Che sostiene: "Sono persone uscite motivatamente dal Movimento 5 Stelle, visto che il loro capo si è totalmente disonorato per molte ragioni che sappiamo e comunque non è più un riferimento, quindi ora sono liberi. La caccia la devi fare tra quei cento usciti dai cinque stelle", sottolinea Sgarbi. Il Cavaliere infatti è "l'unico candidato che non sa chi sono i suoi elettori". Quindi Vittorio Sgarbi spiega che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Silviomi hadue volte chiedendomi se ce l'avevo con lui, se non lo votavo", racconta Vittorioospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 14 gennaio. "A quel punto ho chiesto com'era la situazione e mi ha detto che aveva cento voti in più ma nondi chi", afferma il critico d'arte. Che sostiene: "Sono persone uscite motivatamente dal Movimento 5 Stelle, visto che il loro capo si è totalmente disonorato per molte ragioni che sappiamo e comunque non è più un riferimento, quindi ora sono liberi. La caccia la devi fare tra quei cento usciti dai cinque stelle", sottolinea. Il Cavaliere infatti è "l'unico candidato che non sa chi sono i suoi elettori". Quindi Vittoriospiega che ...

