MotoGP, Marquez: “Ci vedo bene, non dovrò operarmi, ma non so se ci sarò in Malesia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Ci vedo perfettamente, non ci sarà bisogno di operarmi”. Un annuncio che sa di liberazione, quello di Marc Marquez. Lo spagnolo sembra, infatti, aver superato i problemi legati alla diplopia, che ne ha messo a rischio la carriera. Gli ultimi due anni sono stati un vero incubo per il maiorchino, che aveva dovuto anche fare i conti con un terribile infortunio al braccio, di cui ha portato i postumi anche nella scorsa stagione. La vittoria di Misano sembrava aver ridato luce al futuro del pilota della Honda, che si è visto costretto a fermarsi dopo i problemi di vista doppia. Marquez è ripartito dalla motocross: “Ho scelto di ripartire dal motocross perché è così che mi sono infortunato e perché si tratta di un test davvero esigente, ci sono molti salti e devi essere preciso. È stato un processo molto lento ma lo ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Ciperfettamente, non ci sarà bisogno di”. Un annuncio che sa di liberazione, quello di Marc. Lo spagnolo sembra, infatti, aver superato i problemi legati alla diplopia, che ne ha messo a rischio la carriera. Gli ultimi due anni sono stati un vero incubo per il maiorchino, che aveva dovuto anche fare i conti con un terribile infortunio al braccio, di cui ha portato i postumi anche nella scorsa stagione. La vittoria di Misano sembrava aver ridato luce al futuro del pilota della Honda, che si è visto costretto a fermarsi dopo i problemi di vista doppia.è ripartito dalla motocross: “Ho scelto di ripartire dal motocross perché è così che mi sono infortunato e perché si tratta di un test davvero esigente, ci sono molti salti e devi essere preciso. È stato un processo molto lento ma lo ...

