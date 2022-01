Miss Italia, c’è finalmente una data certa per la finale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ospite di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha annunciato la data in cui si svolgerà la finale del più famoso concorso di bellezza Italiano. La Mirigliani ha inoltre confermato che l’evento si svolgerà, come era previsto fin dall’inizio, a Venezia, la città dell’amore per antonomasia. Di seguito la data della finale di Miss Italia 2021 e le informazioni su dove vedere l’atto conclusivo della manifestazione. Quando è la finale di Miss Italia 2021 La finale di Miss Italia 2021 si terrà domenica 13 febbraio. In origine la finalissima del concorso di bellezza era in calendario per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ospite di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, la patron diPatrizia Mirigliani ha annunciato lain cui si svolgerà ladel più famoso concorso di bellezzano. La Mirigliani ha inoltre confermato che l’evento si svolgerà, come era previsto fin dall’inizio, a Venezia, la città dell’amore per antonomasia. Di seguito ladelladi2021 e le informazioni su dove vedere l’atto conclusivo della manifestazione. Quando è ladi2021 Ladi2021 si terrà domenica 13 febbraio. In origine la finalissima del concorso di bellezza era in calendario per ...

