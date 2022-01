Mattia Pecis | il giovane chef bergamasco alla corte di Cracco

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Classe 1996, nato e cresciuto in Val Seriana. Una carriera ben avviata nella ristorazione di livello, con esperienze nei migliori locali gastronomici d’Italia. Oggi a capo della brigata del ristorante di nuova apertura “Portofino”.ci ha raccontato la sua storia, fatta di pentole e fuochi, di viaggi e di esperienze stellate

...Cagliari VALENTINA CHIARAMONTE Consorzio Torino EMANUELE FRISENDA Aqua Le Dune Suite Hotel Porto Cesareo [LE] ANDREA LEALI CasaLeali Puegnago sul Garda [BS] CHIARA PAVAN Venissa Venezia...Per la seconda batteria del 9 ottobre scendono in campo Matia del ristorante Cracco Portofino ... Per la terza batteria del 10 ottobre la sfida è fra Pasti di Locanda Pincelli a Moinella, ...