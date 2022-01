L’ex assessore Bellavita consegnato alle autorità italiane: deve scontare più di 19 anni (Di venerdì 14 gennaio 2022) È stato consegnato alle autorità italiane il latitante internazionale Gianpaolo Bellavita, già assessore provinciale a Bergamo dal 1999 al 2004, ricercato per reati finanziari, tra cui la truffa nei confronti dell’Unione Europea, emissione di false fatture, riciclaggio commessi in Italia a partire dal 1990. Giovedì un volo da Bucarest ha riportato L’ex assessore in Italia. L’ordine di esecuzione, emesso l’8 maggio 2019 dalla Procura Generale di Brescia, prevede per Bellavita pene definitive per quasi 20 anni (precisamente 19 anni, 8 mesi e 11 giorni di reclusione). Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) ha proceduto all’estradizione di Bellavita, arrestato, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) È statoil latitante internazionale Gianpaolo, giàprovinciale a Bergamo dal 1999 al 2004, ricercato per reati finanziari, tra cui la truffa nei confronti dell’Unione Europea, emissione di false fatture, riciclaggio commessi in Italia a partire dal 1990. Giovedì un volo da Bucarest ha riportatoin Italia. L’ordine di esecuzione, emesso l’8 maggio 2019 dalla Procura Generale di Brescia, prevede perpene definitive per quasi 20(precisamente 19, 8 mesi e 11 giorni di reclusione). Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) ha proceduto all’estradizione di, arrestato, ...

cronachelucane : ZES, CUPPARO REPLICA A PITTELLA CHE RISPONDE: «FINALMENTE UNA VERITÀ» - Botta e risposta tra l’assessore regionale… - InfinitoIsacco : RT @OrNella645587: Com'era quella storia dove @GiorgiaMeloni dichiarò nel 2019 dopo l’arresto x voto di scambio politico-mafioso dell’ex as… - AntonioSpadafo4 : L'ex assessore di #Pisapia, #Limonta, maestro elementare, dialogando con la famiglia convince i genitori a far torn… - ComuneSambo : LAVORI DI RECUPERO EX TIRO A SEGNO | Siete curiosi di vedere come stanno procedendo i lavori del nostro amato ex ti… - provinciasulcis : Sono stati avviati, a Carloforte, i lavori di ristrutturazione e trasformazione in area museale-ricreativa della Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex assessore Ex assessore latitante estradato in Italia: deve scontare quasi 20 anni IL GIORNO