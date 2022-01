(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilperde con la5-2 allo stadio Diego Armando Maradona, perc’è un problema di mentalità. Gli azzurri sono scesi in campo con tante assenze ed hanno terminato la partita in nove uomini, a causa delle espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz. Una fatica tremenda quella degli azzurri che hanno acciuffato il pareggio allo scadere del secondo tempo. Ma il gol di Petagna ha solo ‘aumentato l’agonia’ degli azzurri che poi sono crollati nei supplementari. Spalletti ha parlato di stanchezza e assenze, ma secondodello Sport il problema è anche la mentalità.: il commento didello Sport Nel supplementare c’è undellacol ...

Advertising

napolipiucom : Gazzetta distrugge il Napoli: 'Fiorentina, dominio imbarazzante' #napolifiorentina #ForzaNapoliSempre… - Zar_Marco : @sergiosampietro @Mariomosc3 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Gazzetta_it Mentre Djokovic fa senza farsi pubblicità,… - lollomigliardi : @EdwardRed7 @GiovaAlbanese @Gazzetta_it Questa attesa mi distrugge - zazoomblog : Bargiggia distrugge La Gazzetta: “Forse vendono pentole e coperchi. Non è più un quotidiano sportivo” - #Bargiggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta distrugge

Gazzetta di Parma

... Daniel Sanders, l'australiano della Gas Gas terzo in generale e vincitore della speciale di due giorni fa, sbatte contro un marciapiede,la moto e nella caduta si infortuna a una spalla. ...Momenti di paura questo pomeriggio sul lungomare della cittadina tirrenica vibonese. Intorno alle 17, infatti, le fiamme hanno avvolto il ristorante - pizzeria "Vista Mare". Sul posto si sono ...Il Napoli perde con la Fiorentina 5-2 allo stadio Diego Armando Maradona, per Gazzetta c'è un problema di mentalità.Alla BBS Compisiti Srl il rogo ha distrutto un reparto Il titaole: «Grazie ai pompieri per il lavoro eccezionale Il ripristino costerà parecchio» ...