Covid, continuano a crescere l'Rt nazionale e l'incidenza di contagi | Fontana: "Lombardia resta in zona gialla" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sale ancora l'Rt medio nazionale sui sintomatici: nel periodo 22 dicembre - 4 gennaio l'indice è stato pari a 1,56 rispetto a 1,43 della settimana precedente. Aumenta anche l'incidenza settimanale : 1. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sale ancora l'Rt mediosui sintomatici: nel periodo 22 dicembre - 4 gennaio l'indice è stato pari a 1,56 rispetto a 1,43 della settimana precedente. Aumenta anche l'settimanale : 1.

Advertising

SalvatoreSamp : RT @corrierefirenze: #Covid_19 Di questo passo il cambio di colore potrebbe scattare già dal 24 - dorella : @icebergfinanza Non solo: impaurite e che continuano a curarsi con medicinali appositi, gentilmente offerti da BigP… - News24_it : Covid, ministero Salute: i positivi asintomatici non contati come ricoverati | Crescono l'Rt nazionale e l'incidenz… - bizcommunityit : Covid, continuano a crescere l'Rt nazionale e l'incidenza di contagi - MissDreamer88 : @LiberasceltaIT Se continuano ad esserci le #varianti, perché insistiamo: -