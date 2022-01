Caso Djokovic | nuovamente cancellato il visto al numero uno

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il tennista può ancora fare ricorso Dopo diversi giorni finalmente è arrivata la decisione su Novak. Iluno al Mondo, si ècancellare per la seconda volta il suo. È arrivata, infatti, l’attesa decisione del Ministro dell’Immigrazione Australiano Hawke. Il Ministro avrebbe agito, come si legge, nel pubblico interesse. La sagacomunque non è ancora destinata a terminare. Stando alle ultime nella giornata di domani dovrebbe essere sottoposto a un nuovo interrogatorio., potrebbe anche chiedere il ricorso e dare il via a un nuovo processo bis. Il team di avvocati del serbo, nelle ore passate, aveva fatto capire come probabilmente ci si appellerà al ricorso. Stando alle ultime e alla stampa australiana la situazione sarebbe questa: “Gli avvocati ...