Stefanos Tsitsipas attacca Djokovic | “Ha giocato con le sue regole | fa passare gli altri per stupidi”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si sa ancora se Novakpotrà o meno giocare gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Sulla testa del serbo pende la spada di Democle della possibile esclusione dal Paese per avere mentito in merito alla sua positività al Covid-19, ma la situazione è decisamente ingarbugliata e non si è ancora giunti a una risoluzione quando mancano soltanto quattro giorni all’inizio dell’evento. Va ricordato che per entrare in Australia è obbligatorio avere completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 oppure godere di un’esenzione medica, che era effettivamente stata concessa al numero 1 al mondo. Originariamente il suo visto non era stato ritenuto valido dalle autorità competenti e per quattro giorni era dovuto rimanere in isolamento all’interno di una struttura per irregolari, prima che si ...

... il cui cammino sarà decisamente più in discesa a cominciare dall'esordio contro Henri Laaksonen : per il russo in semifinale è possibile lo scontro con, che nei quarti potrebbe ...'Ha giocato con le sue regole , e ha fatto quello che molti giocatori non hanno potuto fare'.non ci sta. Il tennista greco, durante un collegamento con una televisione indiana, ha accusato Novak Djokovic sulla sua decisione di presentarsi in Australia senza la vaccinazione. ...Che sia per l’esito di un esame o, come in questo caso, della sentenza di un tribunale, rimanere “in sospeso” non è una bella sensazione per nessuno, neanche per Novak Djokovic. Neanche oggi il numero ...Il serbo, in attesa della decisione definitiva del Ministro dell'Immigrazione Hawke, entra nel torneo come testa di serie numero 1 ...