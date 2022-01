Advertising

pdnetwork : 'Grazie a #Sassoli, l’#Ue ha scelto di aiutare i deboli, di costruire i primi passi dell’Europa sociale e della sal… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - barbarajerkov : ++ QUIRINALE:GIANNI LETTA,GUARDARE A INTERESSI PAESE E NON DI PARTE + La grande lezione di David Sassoli quindi no berlusconi? - TV7Benevento : Sassoli: Letta e delegazione Pd alla camera ardente... - PaoloAbbate3 : #PresidenteDellaRepubblica dopo il compianto Sassoli, il candidato del Vaticano ritorna il noto Casini, l'ex DC ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Letta

...di dosi tra il 12 e il 14 gennaio sarà domani la camera ardente in Campidoglio per Davide...e mettere in campo le energie migliori dice leader della Lega pronta a rientrare nelle l'ho...E lo stesso, stringendo la famiglia, hanno fatto Walter Veltroni e Gianni. Il Pd, prima della visita di Enrico, ha reso il suo omaggio con una corposa delegazione di senatori ...Roma, 13 gen Enrico Letta ha reso omaggio alla camera ardente di David Sassoli. Il segretario guidava una delegazione del Pd di cui facevano parte, tra gli altr ...Nel giro di pochi minuti sono arrivati il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il presidente della ...