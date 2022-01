Sassoli, in Campidoglio il commosso saluto della politica e della gente (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Personalità di primo piano del panorama politico e tantissimi cittadini comuni hanno reso l’ultimo omaggio a David Sassoli alla camera ardente allestita in Campidoglio.La salma del presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio all’età di 65 anni, è giunta in Campidoglio intorno alle 9. Il feretro è stato accolto dalla moglie Alessandra e dai figli Giulio e Livia. Accanto a loro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.Poco dopo è arrivato in Campidoglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal presidente del consiglio Mario Draghi. Tra i presenti, nel corso della mattinata, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i leader di partito si sono recati in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Personalità di primo piano del panorama politico e tantissimi cittadini comuni hanno reso l’ultimo omaggio a Davidalla camera ardente allestita in.La salma del presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio all’età di 65 anni, è giunta inintorno alle 9. Il feretro è stato accolto dalla moglie Alessandra e dai figli Giulio e Livia. Accanto a loro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.Poco dopo è arrivato inil presidenteRepubblica Sergio Mattarella, seguito dal presidente del consiglio Mario Draghi. Tra i presenti, nel corsomattinata, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i leader di partito si sono recati in ...

Agenzia_Ansa : Sassoli, sta per iniziare il consiglio ministri per i funerali di Stato. Le esequie sono in programma venerdì, doma… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Parlamento Ue Sassoli avrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane e… - Ettore_Rosato : Tanta tristezza e commozione. Oggi in Campidoglio con una delegazione di @ItaliaViva per rendere omaggio a David… - MaraPannone : RT @vitaindiretta: Campidoglio, il saluto commosso a David Sassoli. Gli aggiornamenti di @MaraPannone - #LaVitaInDiretta - tobiazevi : Insieme al Sindaco @gualtierieurope e alle colleghe e colleghi di Giunta, eccoci in Campidoglio per il picchetto d'… -