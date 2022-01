Ricoveri su in 9 Regioni (a rischio arancione). Governatori: 'Non conteggiare asintomatici' (Di giovedì 13 gennaio 2022) La pressione sugli ospedali è più forte in diverse zone del Paese. Da qui la richiesta di rimodulare i criteri di monitoraggio e mirano ad una semplificazione Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022) La pressione sugli ospedali è più forte in diverse zone del Paese. Da qui la richiesta di rimodulare i criteri di monitoraggio e mirano ad una semplificazione

Advertising

Adnkronos : Aumentano i ricoveri covid in Italia, #Gimbe: a fine mese alcune regioni a rischio #zonarossa. - sole24ore : ?? Ecco quanti #ricoveri in meno avremmo se gli Italiani fossero tutti vaccinati: - ele9061 : RT @BelpietroTweet: Quarantene inutili e conteggi dei ricoveri sbagliati che mandano in rosso le regioni. Mentre il governo nasconde le sue… - zoepenelope_b : RT @BelpietroTweet: Quarantene inutili e conteggi dei ricoveri sbagliati che mandano in rosso le regioni. Mentre il governo nasconde le sue… - mauriziocascel1 : RT @Hygbor: Covid oggi Italia, aumento ricoveri: alcune regioni rischio zona rossa -