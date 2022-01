Renovars si quota in Borsa e rinnova vertice Real Estate (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo Renovars, al quale fa capo Facile Ristrutturare, si prepara alla quotazione in Borsa, forte dei risultati del 2021 che hanno visto il fatturato consolidato raggiungere i 300 milioni contro gli 80 milioni del 2020.L'annuncio è stato dato oggi dai fondatori e azionisti di controllo di Renovars, Giovanni Amato e Loris Cherubini, in occasione della nomina al vertice della neocostituita Renovars Real Estate, come presidente e amministratore delegato, di Bruno Vettore, già ai vertici di Gabetti, Grimaldi, Tecnocasa, Pirelli Real Estate.Renovars, nata nel 2018, è la holding di controllo di un gruppo di dieci società specializzate a 360 gradi nei servizi per la casa: dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo, al quale fa capo Facile Ristrutturare, si prepara allazione in, forte dei risultati del 2021 che hanno visto il fatturato consolidato raggiungere i 300 milioni contro gli 80 milioni del 2020.L'annuncio è stato dato oggi dai fondatori e azionisti di controllo di, Giovanni Amato e Loris Cherubini, in occasione della nomina aldella neocostituita, come presidente e amministratore delegato, di Bruno Vettore, già ai vertici di Gabetti, Grimaldi, Tecnocasa, Pirelli, nata nel 2018, è la holding di controllo di un gruppo di dieci società specializzate a 360 gradi nei servizi per la casa: dalla ...

