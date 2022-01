Realme Pad non sarà aggiornato ad Android 12

Advertising

Andrea Galeazzi

non aggiornerà ad Android 12 il suo tablet, presentato appena quattro mesi fa . Lo conferma la società stessa in una FAQ ufficiale pubblicata sul proprio sito web (link in FONTE in fondo all'articolo).assicura comunque che ...I dispositivi Android, tranne rare eccezioni, non sono supportati per tantissimo tempo: purtroppo questa sorte tocca anche a, che è stato "abbandonato" dopo solo pochi mesi dall'approdo in Europa.La società cinese dice che comunque il device riceverà aggiornamenti di sicurezza e prestazioni. Non è che magari intendessero: niente Android 12 'liscio' e si passerà direttamente a 12L?Da un Q&A della Community ufficiale apprendiamo che Realme Pad non riceverà l'aggiornamento ad Android 12 ma solo delle patch di sicurezza.