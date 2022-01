Qualificazioni Australian Open 2022 | Salvatore Caruso accede al turno decisivo Moroni si ferma

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio italico nelle semifinali delleagli. Sul cemento di Melbournee Gian Marcosi sono giocati le proprie chance di accesso al tabellone principale dello Slam.(n.150 del ranking) ha sconfitto per 7-5 7-6 (5) in 2 ore e 10 minuti di partita l’argentino Juan Pablo Ficovich (n.236 ATP). Un successo di determinazione per il siciliano che, pur non esprimendo il proprio miglior tennis, è riuscito a piegare le resistenze del rivale. Nella finale che metterà in palio il pass per il main draw il 29enne nativo di Avola se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel. Il nipponico (n.120 del mondo) ha battuto proprioe in maniera ...

Il secondo parziale inizia come il primo e anche in questo caso Trevisan riesce a cancellare le palle break dell'avversaria (stavolta tre). È probabilmente il colpo del ko per Fourlis: da qui in poi l'...MONTEPREMIOPEN Il sorteggio dei tabelloni principali degliOpen 2022 si svolgerà durante la notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio, con partenza non prima ...Nessun problema per Martina Trevisan nel penultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2022. L'azzurra (n.113 WTA) supera l'australiana Jaimee Fourlis (n.327 del ranking) per 6-2 6-0 e si ...In Australia oggi vedremo Di Sarra, Stefanini, Giustino, Bronzetti, Baldi, Fabbiano, Cocciaretto e Pellegrino. Di seguito la programmazione con orari ...