Dal nostro giorno numero 1 siamo nativi come azienda cento per cento animal free, non utilizziamo niente di origine animale. Siamo la prima azienda del sistema fashion in Italia a essere diventati B Corp. Esportiamo in 48 paesi dove il primo mercato è l'America dove facciamo il 30% del totale dei volumi. Quindi siamo una piccola azienda italiana con un grandissimo dna, un dna futuristico, quello della sostenibilità, che riesce a imporsi sul mercato mondiale". Così il presidente e CEO di Save the Duck Nicolas Bargi, ci guida nello stand di Pitti Uomo 101.

Ultime Notizie dalla rete : Pitti Uomo A Pitti Uomo le scarpe organiche e vegane di Naturino A Pitti Uomo 101 spazio anche per le scarpe da bambino di un brand da sempre impegnato nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale come Naturino. 'Presentiamo quelle che sono le novità della ...

Pitti Uomo, Save the Duck rinnova la sfida per l'ambiente Così il presidente e CEO di Save the Duck Nicolas Bargi, ci guida nello stand di Pitti Uomo 101 'Per quanto riguarda le materie prime, ovviamente fa parte sempre del dna dell'azienda. Tutte le scelte ...

Pitti Uomo 2022: colpi di fulmini live da Firenze - Foto Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Pitti Uomo 101: Latimmier live a Palazzo Pucci Finalmente una vera sfilata dal vivo a Pitti Uomo 101. Il défilé è andato in scena mercoledì sera all'interno del palazzo della famiglia Pucci a Firenze, grazie al designer genderbender Ervin Latimer.

A Pitti Uomo le scarpe organiche e vegane di Naturino Giovedì, 13 gennaio 2022 Home > aiTv > A Pitti Uomo le scarpe organiche e vegane di Naturino Firenze, 13 gen. (askanews) - A Pitti Uomo 101 spazio anche per le scarpe da bambino di un brand da sempre ...

