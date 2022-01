Milan-Genoa, San Siro omaggia Shevchenko: lo striscione dei tifosi rossoneri (Di giovedì 13 gennaio 2022) In occasione di Milan-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022, San Siro ha tributato un omaggio ad Andriy Shevchenko. L’allenatore dei liguri, che da giocatore ha vestito la maglia del Milan, è stato salutato calorosamente dalla Curva Sud rossonera. “Una lunga storia d’amore lo sguardo di Manchester scolpito nel cuore. Sheva leggenda per sempre” recita lo striscione. Inoltre, dalle tribune si è alzato un coro dedicato all’ex attaccante ucraino: “Il fenomeno lascialo là, qui c’è Sheva…“. Shevchenko, il cui futuro sulla panchina del Genoa, ha ringraziato gli spettatori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) In occasione di, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022, Sanha tributato un omaggio ad Andriy. L’allenatore dei liguri, che da giocatore ha vestito la maglia del, è stato salutato calorosamente dalla Curva Sud rossonera. “Una lunga storia d’amore lo sguardo di Manchester scolpito nel cuore. Sheva leggenda per sempre” recita lo. Inoltre, dalle tribune si è alzato un coro dedicato all’ex attaccante ucraino: “Il fenomeno lascialo là, qui c’è Sheva…“., il cui futuro sulla panchina del, ha ringraziato gli spettatori. SportFace.

