LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Fillon Maillet vince la prova. Windisch e Hofer chiudono in Top 20 (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento con OA Sport! ECCO LA CLASSIFICA FINALE1. Quentin Fillon Maillet (Francia) (23:23.7) (in stagione 4 vittorie e 7 podi stagionali, leader assoluto di Coppa del Mondo con 521 punti) 2. Benedikt Doll (Germania) (+7.2) 3. Anton Smolski (Bielorussia) (+32.1) 4. Vytautas Strolia (Lituania) (+33.6) 5. Tero Seppala (Finlandia) (+41.9)13. Dominik Windisch (Italia) (+56.2)16. Lukas Hofer (Italia) (+1:01.3)33. Thomas Bormolini (Italia) (+1:20.4)38. Didier Bionaz (Italia) (+1:21.8)61. Tommaso Giacomel (Italia) (+1:51.8) 15.51 Ci siamo! Tutti gli atleti al traguardo. 15.47 Arriva Didier Bionaz: ritardo di +1:21.8, gli vale il momentaneo 36esimo posto. 15.44 A breve saremo in grado di fare un recap sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento con OA Sport! ECCO LA CLASSIFICA FINALE1. Quentin(Francia) (23:23.7) (in stagione 4 vittorie e 7 podi stagionali, leader assoluto di Coppa del Mondo con 521 punti) 2. Benedikt Doll (Germania) (+7.2) 3. Anton Smolski (Bielorussia) (+32.1) 4. Vytautas Strolia (Lituania) (+33.6) 5. Tero Seppala (Finlandia) (+41.9)13. Dominik(Italia) (+56.2)16. Lukas(Italia) (+1:01.3)33. Thomas Bormolini (Italia) (+1:20.4)38. Didier Bionaz (Italia) (+1:21.8)61. Tommaso Giacomel (Italia) (+1:51.8) 15.51 Ci siamo! Tutti gli atleti al traguardo. 15.47 Arriva Didier Bionaz: ritardo di +1:21.8, gli vale il momentaneo 36esimo posto. 15.44 A breve saremo in grado di fare un recap sulla ...

