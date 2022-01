Inter, il bilancio resta in rosso: la soluzione di Zhang! (Di giovedì 13 gennaio 2022) La conquista della Supercoppa garantisce nuovi incassi per le casse nerazzurre grazie ai bonus presenti nei contratti con gli sponsor, nonostante questo il bilancio è ancora in rosso. La prospettiva tuttavia è che nella stagione 2021/2022 le perdite saranno più contenute rispetto a quelle registrate la scorsa stagione. Come riporta Calciomercato.com Steven Zhang è in Italia e non andrà via prima di fine mese. Nella sua agenda ci sono i rinnovi di Brozovic e della dirigenza ma non solo, è pronto il rifinanziamento dei due bond in scadenza a fine stagione. Steven Zhang e Simone Inzaghi La società ha scelto i suoi due advisor: le banche d’affari Goldman Sachs e Rothschild che stanno lavorando per aprire un nuovo bond da 425 milioni e con durata quinquennale. Gran parte di questa cifra sarà destinata a ripagare i vecchi debiti per circa 375 ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) La conquista della Supercoppa garantisce nuovi incassi per le casse nerazzurre grazie ai bonus presenti nei contratti con gli sponsor, nonostante questo ilè ancora in. La prospettiva tuttavia è che nella stagione 2021/2022 le perdite saranno più contenute rispetto a quelle registrate la scorsa stagione. Come riporta Calciomercato.com Steven Zhang è in Italia e non andrà via prima di fine mese. Nella sua agenda ci sono i rinnovi di Brozovic e della dirigenza ma non solo, è pronto il rifinanziamento dei due bond in scadenza a fine stagione. Steven Zhang e Simone Inzaghi La società ha scelto i suoi due advisor: le banche d’affari Goldman Sachs e Rothschild che stanno lavorando per aprire un nuovo bond da 425 milioni e con durata quinquennale. Gran parte di questa cifra sarà destinata a ripagare i vecchi debiti per circa 375 ...

