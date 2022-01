Giovanni Truppi: esce “Tutto l’Universo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si intitola “Tutto l’Universo” l’antologia che racchiude l’essenza artistica di Giovanni Truppi e dei suoi dieci anni di musica. Giovanni Truppi: quando esce “Tutto l’Universo”? Se quello che Giovanni Truppi ama fare è “immortalare attimi facendone canzoni”, Tutto l’Universo è un disco che si presenta come una serie di fotografie. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio, le quattordici canzoni contenute nell’antologia affiancano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, brano che il cantautore presenterà al Festival di Sanremo. Scritta con la complicità di Marco Buccelli e Giovanni Pallotti, insieme a due firme ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si intitola “” l’antologia che racchiude l’essenza artistica die dei suoi dieci anni di musica.: quando”? Se quello cheama fare è “immortalare attimi facendone canzoni”,è un disco che si presenta come una serie di fotografie. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio, le quattordici canzoni contenute nell’antologia affiancano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, brano che il cantautore presenterà al Festival di Sanremo. Scritta con la complicità di Marco Buccelli ePallotti, insieme a due firme ...

