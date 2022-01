Covid oggi Abruzzo, 3.610 contagi: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 3.610 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 13 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 105 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 155.432. Dei positivi odierni, 2.565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 60.747 (+3.127 rispetto a ieri) nel totale sono ricompresi anche 49.132 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 349 pazienti (+11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 37 (+2 rispetto a ieri) in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 3.610 ida coronavirus in, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrato un morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 105 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 155.432. Dei positivi odierni, 2.565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 60.747 (+3.127 rispetto a ieri) nel totale sono ricompresi anche 49.132 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 349 pazienti (+11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 37 (+2 rispetto a ieri) in terapia ...

