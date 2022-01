Covid | la guerra per ‘rompere le scatole’ ai no vax in tutto il mondo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo che per prima, lo scorso novembre, l’Austria ha rotto il tabù sdoganando l’idea del lockdown dei non vaccinati, nelle ultime settimane, di fronte al nuovo dilagare dell’epidemia anche a causa della variante Omicron, stiamo assistendo allo scatenarsi neldi una vera e propriaai no vax, con misure e restrizioni sempre più rigide. Se ne è fatto vero portavoce il presidente francese Emmanuel Macron con quello che è diventato una sorta di grido di battaglia – “I no vax? Ho molta voglia di rompergli le scatole” – criticato per l’uso dell’espressione volutamente colloquiale e volgare “emmerder”. E dalle parole ai fatti è passato Rodrigo Duterte, il controverso presidente autoritario delle Filippine, che nei giorni scorsi ha ordinato l’arresto per le persone non vaccinate che escono dalle proprie abitazioni. Secondo quanto riferito dal ...