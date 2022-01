Covid, dati Gimbe. Aumento del 49% dei casi e molte regioni verso l'arancione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella settimana dal 5 all'11 gennaio si rileva un Aumento del 49% dei nuovi casi di Covid-19 , che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana precedente. In forte crescita... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella settimana dal 5 all'11 gennaio si rileva undel 49% dei nuovidi-19 , che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana precedente. In forte crescita...

Advertising

borghi_claudio : Io non ho parole. La pandemia dei dati falsi. Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri - NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - PietroSiffi : RT @ChanceGardiner: L'India dice di no la Molnupiravir di Merck, citando la rimozione dei dati degli studi clinici e le sperimentazioni ter… - LivornoPress : Covid, 13.151 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 1.195 casi. I dati Comune per Comune -