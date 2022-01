Caso Ihattaren Interviene la Sampdoria: il comunicato del club! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Caso Ihattaren sta tenendo banco nella ultime ore in casa Sampdoria. Abbiamo raccontato nelle scorse ore le parole del giocatore olandese, che accusava la Sampdoria per stipendi non pagati e la successiva risposta del neo presidente Marco Lanna. Ora la società fa sentire la sua voce in maniera ufficiale con un comunicato. Iattarhen-PSV Il testo: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal calciatore Mohamed Ihattaren al quotidiano Telegraaf, U.C. Sampdoria respinge ogni tipo di addebito, trattandosi di illazioni fantasiose prive di qualsivoglia fondamento. La società ha sempre adempiuto ad ogni suo obbligo avendo il calciatore stesso deciso di allontanarsi da Genova senza alcuna autorizzazione. Nessun dissidio con alcun componente dello staff ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilsta tenendo banco nella ultime ore in casa. Abbiamo raccontato nelle scorse ore le parole del giocatore olandese, che accusava laper stipendi non pagati e la successiva risposta del neo presidente Marco Lanna. Ora la società fa sentire la sua voce in maniera ufficiale con un. Iattarhen-PSV Il testo: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal calciatore Mohamedal quotidiano Telegraaf, U.C.respinge ogni tipo di addebito, trattandosi di illazioni fantasiose prive di qualsivoglia fondamento. La società ha sempre adempiuto ad ogni suo obbligo avendo il calciatore stesso deciso di allontanarsi da Genova senza alcuna autorizzazione. Nessun dissidio con alcun componente dello staff ...

Advertising

infoitsport : Caso Ihattaren, parla il presidente Lanna: 'Ecco perché non ha ricevuto gli stipendi' - infoitsport : Caso Ihattaren, la Sampdoria: «Illazioni fantasiose. Agiremo per vie legali» - it_samp : Caso #Ihattaren: #comunicato ufficiale U.C. #Sampdoria. - CalcioPillole : Il neo presidente della #Sampdoria, Marco Lanna, in conferenza stampa ha parlato del 'caso #Ihattaren', chiarendo a… - gilnar76 : Caso Ihattaren, comunicato Sampdoria: «Agiremo per vie legali! Illazioni fantasiose» #Finoallafine #Forzajuve… -