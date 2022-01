Calendario Coppa d’Africa oggi, orari partite 13 gennaio: programma, canali tv, streaming (Di giovedì 13 gennaio 2022) Terminata, per ogni girone, la prima giornata, oggi 13 gennaio comincia la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2022. Alle ore 17:00 e alle ore 20:00 si svolgeranno due partite del gruppo A. Il primo match, nel pomeriggio, vedrà affrontarsi i padroni di casa del Camerun contro l’Etiopia; i Leoni indomabili vorranno ripetersi dopo la vittoria ottenuta nel match d’esordio contro il Burkina Faso. La seconda partita, prevista per le 20:00 e sempre valida per il girone A, prevede, l’una di fronte all’altra, Capo Verde e Burkina Faso. Al momento, in testa al gruppo con 3 punti ci sono Camerun e Capo Verde; quota 0, invece, per Burkina Faso ed Etiopia. Coppa d’Africa 2022, il Mali batte meritatamente la Tunisia: decisivo il rigore di Koné. Polemiche nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Terminata, per ogni girone, la prima giornata,13comincia la seconda giornata della fase a gironi della2022. Alle ore 17:00 e alle ore 20:00 si svolgeranno duedel gruppo A. Il primo match, nel pomeriggio, vedrà affrontarsi i padroni di casa del Camerun contro l’Etiopia; i Leoni indomabili vorranno ripetersi dopo la vittoria ottenuta nel match d’esordio contro il Burkina Faso. La seconda partita, prevista per le 20:00 e sempre valida per il girone A, prevede, l’una di fronte all’altra, Capo Verde e Burkina Faso. Al momento, in testa al gruppo con 3 punti ci sono Camerun e Capo Verde; quota 0, invece, per Burkina Faso ed Etiopia.2022, il Mali batte meritatamente la Tunisia: decisivo il rigore di Koné. Polemiche nel ...

