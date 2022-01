Calcio: Lega Serie A, soddisfazione per nuovo protocollo Covid, fiducia Cts lo confermi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Si è svolta nel pomeriggio l'Assemblea della Lega Serie A, aperta dalle congratulazioni del Presidente Paolo Dal Pino alla Società Internazionale per la vittoria della Supercoppa Frecciarossa. Il Presidente ha inoltre stigmatizzato il comportamento di alcuni tifosi per gli striscioni offensivi esposti ieri allo stadio contro Agnelli, esprimendo al Presidente della Juventus la massima solidarietà e trovando in questa posizione la piena condivisione di tutte le associate. La riunione è proseguita poi affrontando i due punti all'ordine del giorno, l'analisi dell'impatto del Covid-19 sul campionato e la situazione dei diritti audiovisivi nell'area Medio Oriente e Nord Africa. Per quanto riguarda il primo punto l'Assemblea ha espresso soddisfazione per la soluzione raggiunta al termine della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Si è svolta nel pomeriggio l'Assemblea dellaA, aperta dalle congratulazioni del Presidente Paolo Dal Pino alla Società Internazionale per la vittoria della Supercoppa Frecciarossa. Il Presidente ha inoltre stigmatizzato il comportamento di alcuni tifosi per gli striscioni offensivi esposti ieri allo stadio contro Agnelli, esprimendo al Presidente della Juventus la massima solidarietà e trovando in questa posizione la piena condivisione di tutte le associate. La riunione è proseguita poi affrontando i due punti all'ordine del giorno, l'analisi dell'impatto del-19 sul campionato e la situazione dei diritti audiovisivi nell'area Medio Oriente e Nord Africa. Per quanto riguarda il primo punto l'Assemblea ha espressoper la soluzione raggiunta al termine della ...

