Bonucci, che nervosismo! Non entra e litiga col segretario dell'Inter (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di tensione durante il finale della Supercoppa Italiana tra nter e Juve, vinta dai nerazzurri per 2 - 1 con i gol di McKennie, Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). Leonardo Bonucci ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di tensione durante il finalea Supercoppa Italiana tra nter e Juve, vinta dai nerazzurri per 2 - 1 con i gol di McKennie, Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). Leonardo...

Tommasolabate : Dai che ora che il gioco di è fermato può entrare il rigorista Bonucci. Ah no. #InterJuve #supercoppa - CB_Ignoranza : Leo Bonucci che aspetta il fallo tattico per entrare e battere il rigore. - fanpage : Leonardo Bonucci è una furia subito dopo il gol di Sanchez all’ultimo secondo che vale la Supercoppa Italiana all’I… - xelansder : @GuarroPas La cosa che più mi fa godere è l'orgasmo strozzato di Bonucci: pensava di entrare, segnare il rigore, sc… - JOtipacheballa : @Whiteyeice Bianca, ma che faiii? Non puoi andare a dormire, sta per entrare Bonucci! -