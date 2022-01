Bollettino Covid, le regioni chiedono una revisione. Scontro nel governo sul Green pass per i negozi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un vertice per cambiare il calcolo dei positivi e dei ricoverati, su cui si basano le restrizioni. Ed è Scontro Brunetta-Giorgetti sulle «attività essenziali» alle quali da febbraio si accederà solo col Green pass Leggi su corriere (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un vertice per cambiare il calcolo dei positivi e dei ricoverati, su cui si basano le restrizioni. Ed èBrunetta-Giorgetti sulle «attività essenziali» alle quali da febbraio si accederà solo col

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - Loredan23086243 : RT @fattoquotidiano: Bollettino quotidiano Covid: funziona così anche negli altri grandi Paesi europei. E chi pensa di cambiare, aspetta la… - tittimaestra : RT @MMmarco0: 'Togliamo il bollettino' 'Il covid ormai è un raffreddore' 'Il dato dei morti è falsato' In Italia è ormai in atto una fiera… -