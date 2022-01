Aspettando Sanremo... Ecco Ditonellapiaga e la sua 'Chimica' con Rettore

Advertising

elegiaiotti : RT @believeinmusic_: ma quando si muove gennaio a finire che qua stiamo tutti aspettando la festività più importante dell’anno ossia ?sanre… - coldflower18 : RT @believeinmusic_: ma quando si muove gennaio a finire che qua stiamo tutti aspettando la festività più importante dell’anno ossia ?sanre… - twoghxstoflou : RT @believeinmusic_: ma quando si muove gennaio a finire che qua stiamo tutti aspettando la festività più importante dell’anno ossia ?sanre… - fabvsnouis : @overthrownmind @fairiesbtxt dai giulia, aspettando te che tifi fabrizio a sanremo - cherrybovd : aspettando solo Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Sanremo

Gazzetta del Sud

... la cantautrice romana che con il brano "Chimica" sarà in gara con Donatella Rettore al prossimo Festival di. Un duo artistico che promette bene, grazie all'immediata intesa tra le due ...... Amadeus ha annunciato i nomi delle cinque donne che lo supporteranno con il festival di. ... Molte persone stavanoil nome di Serena Rossi, e purtroppo non è arrivato, con grande ...Grande eterogeneità di umori lirici e musicali su una voce duttile e forte personalità artistica in “Camouflage” (Dischi Belli/BMG Italy), primo album (dopo diversi singoli e i due EP “Morsi”e “Morsi ...Sarà Cesare Cremonini l’altro super ospite del prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dall’1 - 5 febbraio. Il direttore artistico Amadeus ha messo a segno un altro colpo ...