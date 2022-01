A Pillon non va giù che Drusilla Foer sia una delle co-conduttrici di Amadeus a Sanremo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostante sia totalmente a corto di argomenti, e infatti tira fuori sempre i soliti due-tre luoghi comuni, Simone Pillon sembra sempre animato dal desiderio di dire la sua su ogni cosa: a questo giro non ce l’ha fatta a trattenersi e – un paio di giorni dopo l’ufficialità della notizia – si è schierato contro la decisione di Amadeus di includere nel bouquet di co-conduttrici che lo accompagneranno nelle cinque serate di Sanremo 2022 anche Drusilla Foer. “Com’era ampiamente prevedibile – ha scritto il senatore della Lega in un post sul fuo profilo Facebook – al festival di Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori”. Come se ci fosse da provare vergogna a rappresentare anche questa categoria in un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostante sia totalmente a corto di argomenti, e infatti tira fuori sempre i soliti due-tre luoghi comuni, Simonesembra sempre animato dal desiderio di dire la sua su ogni cosa: a questo giro non ce l’ha fatta a trattenersi e – un paio di giorni dopo l’ufficialità della notizia – si è schierato contro la decisione didi includere nel bouquet di co-che lo accompagneranno nelle cinque serate di2022 anche. “Com’era ampiamente prevedibile – ha scritto il senatore della Lega in un post sul fuo profilo Facebook – al festival disempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori”. Come se ci fosse da provare vergogna a rappresentare anche questa categoria in un ...

Advertising

fanpage : Simone Pillon si è scagliato contro #Sanremo2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, tra le… - Corriere : Sanremo, Pillon contro Drusilla Foer: «Non si potrebbe chiamare sul palco un normale papà?» - Oriettagobbigm1 : RT @apijaergelato_: ma Pillon lo sa che a noi della sua opinione purtroppo non interessa? - ironiasagace : Raga davvero io cerco di rispettare le opinioni di tutti ma quando gente come Pillon apre bocca non ce la faccio proprio #Sanremo2022 - Marilen97832318 : RT @fanpage: Simone Pillon si è scagliato contro #Sanremo2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, tra le cinque co-… -