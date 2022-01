Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DELL’12 GENNAIO 2022 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AI CANTIERI ATTIVI SULLA Roma-FIUMICINO. ALL’ALTEZZA DI PARCO DE’ MEDICI, IN DIREZIONE EUR, E’ PRESENTE UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI DI SFALCIO. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, DOVE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA PROSSEDI E GIULIANO DI Roma. PER IL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DELL’12 GENNAIOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AI CANTIERI ATTIVI SULLA-FIUMICINO. ALL’ALTEZZA DI PARCO DE’ MEDICI, IN DIREZIONE EUR, E’ PRESENTE UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI DI SFALCIO. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, DOVE E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA PROSSEDI E GIULIANO DI. PER IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Allerta smog anche a Reggio Emilia: confermato fino a venerdì 14 gennaio lo stop ai diesel euro 4 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa ...

Confermata a Modena la Fiera di Sant'Antonio del 17 gennaio: novità per prevenire assembramenti e garantire la sicurezza ... così, verranno collocati in piazza Matteotti, in piazza XX Settembre e in piazza Roma prevedendo ... Ma non solo: la viabilità, la sicurezza dei cittadini, il rispetto della normativa saranno di fatto ...

