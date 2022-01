Un nuovo paradigma per la Sanità. La formula di Novartis (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novartis Italia annuncia un nuovo modello organizzativo che ha l’obiettivo strategico di sostenere le priorità delle Regioni e contribuire al successo del Pnrr nel settore della Salute. Un nuovo paradigma per garantire un maggiore accesso alle cure e a percorsi di diagnosi più veloci e aderenti per una Sanità più moderna, digitale e vicina ai cittadini, anche grazie a un piano di investimenti in R&S di 250 milioni nel prossimo triennio. Come sottolineato da Pasquale Frega, country president e amministratore delegato di Novartis Farma: “Quello che stiamo mettendo in campo è un cambio di paradigma importante, in linea con le indicazioni del Pnrr e ancora di più con le esigenze ormai inderogabili dei pazienti che hanno diritto ai più elevati standard di cura e di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Italia annuncia unmodello organizzativo che ha l’obiettivo strategico di sostenere le priorità delle Regioni e contribuire al successo del Pnrr nel settore della Salute. Unper garantire un maggiore accesso alle cure e a percorsi di diagnosi più veloci e aderenti per unapiù moderna, digitale e vicina ai cittadini, anche grazie a un piano di investimenti in R&S di 250 milioni nel prossimo triennio. Come sottolineato da Pasquale Frega, country president e amministratore delegato diFarma: “Quello che stiamo mettendo in campo è un cambio diimportante, in linea con le indicazioni del Pnrr e ancora di più con le esigenze ormai inderogabili dei pazienti che hanno diritto ai più elevati standard di cura e di ...

