Tabellone Atp Adelaide 2 2022 | Monfils guida il seeding | presente Mager

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di2, evento di scena in Australia tra lunedì 10 e sabato 15 gennaio. Are ilè il francese Gael, protagonista di un ottimo avvio stagione proprio ad. John Isner e Karen Khachanov sono rispettivamente la testa di serie numero 2 e 3. Un solo azzurro nel main draw, vale a dire Gianluca, che sfiderà Gerasimov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo australiano di riferimento.ATPSECONDO TURNO (1)vs (LL) Monteiro (Q) Moutet vs (8) Fucsovics (3) Khachanov b.7-5 6-3 Rinderknech b. Kwon 5-7 6-3 6-2 Paul b. Bonzi 6-4 7-6(6) (4) Cilic b. Munar 7-6(6) 6-2 (WC) ...

Per il tennista di Sanremo ora ci sarà la testa di serie numero 3 del, il russo Karen Khachanov. Stefano Travaglia viene sconfitto al primo turno a Sydney da Miomir Kecmanovic (6 - 2 6 - 3),...Fabio Fognini, n.36e settimo favorito del seeding, dopo il successo sul lucky loser tedesco Daniel Altmaier, n.91 del ranking (entrato inall'ultimo momento al posto dell'australiano ...Jannik Sinner ha iniziato l'anno proprio come aveva concluso il precedente: vincendo con la maglia azzurra. L'altoatesino è ancora imbattuto da quando scende in campo per l'Italia, vincendo tutti i su ...Musetti favorito dal pronostico, assolutamente bisognoso di colpi a segno e vittorie per riprendere fiducia. Bonzi, dalla sua prospettiva, non si tirerà certamente indietro e tenterà di pungere l’avve ...