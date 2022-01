Shadow Warrior 3 | svelata la durata della campagna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli sviluppatori di3 svelano ladel titolo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Le recenti dichiarazioni di Techland in merito alle 500 ore complessive richieste per completare l’atteso Dying Light 2 non hanno di certo lasciato indifferente la community. Ora anche Flying Wild Hog, gli sviluppatori di3 si sono espressi circa ladel proprio atteso titolo. Citando scherzosamente le dichiarazioni di Techland, gli sviluppatori hanno dichiarato che anche il proprio titolo richiederà 500 ore di gioco… ma solo se vorrete completarlo per ben 60 volte! Ecco ladi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shadow Warrior

Così come Dying Light 2 , anche il nuovo capitolo della serie dirichiederà 500 ore per essere completato, sempre che intendiate giocarlo per sessanta volte di fila. Gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno svelato la vera longevità di...... The Complete Trilogy The Lords of Midnight Lure of the Temptress Overload " Playable Teaser Postal: Classic and Uncut Sang - Froid: Tales of WerewolvesClassic Complete Stargunner ...Shadow Warrior 3: serviranno 500 ore per completarlo 60 volte | Gli sviluppatori parlano della durata dello sparatutto in soggettiva.Devolver ha voluto lanciare una piccola frecciatina a Techland, svelando al contempo la durata di Shadow Warrior 3.