Quei timestamp Unix che smentiscono le date dei tamponi presentati da Djokovic

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Partiamo dal principio: cosa sono i? Per chi non ha familiarità col gergo relativo alla programmazione potrebbe non aver mai sentito questo termine. Cono marca temporale si intende un numero che esprime una grandezza temporale precisa, ovvero il numero di secondi che sono passati dal 1° gennaio 1970 – data identificata comeEpoch -. La scelta di utilizzare una serie di cifre – i secondi passati da un dato momento – viene fatta, in ambito informatico, affinché lepossano essere trattate come un semplice numero sul quale poter lavorare, rispetto a un più complesso “formato data”. Cosa c’entra tutto questo con iNovak? Lo hanno scoperto gli ingegneri di ZerForschung, un sito che fa analisi utilizzando l’ingegneria ...