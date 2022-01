NXT 11 01 2022 Il Fenomenale e il Cavaliere

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Buongiorno e bentornati amici di ZW! La scorsa settimana abbiamo assistito a un enorme colpo di scena a NXT, la vittoria titolata di Bron Breakker, laureatosi campione per la prima volta. Cosa riserva per lui il futuro? Chi sarà il suo primo sfidante? Abbiamo assistito anche al ritorno negli Stati Uniti di WALTER, quale sarà il suo obiettivo? E come proseguirà la faida tra Carmelo Hayes e Roderick Strong? PROMO: Il nuovo campione di NXT fa il suo ingresso nell’arena, più carico che mai. Il pubblico gli canta il più classico dei “You deserve it”, ma il campione inizia ringraziando Tommaso Ciampa, definendolo come “un essere umano incredibile” e lo ringrazia soprattutto per il rispetto che gli ha dimostrato dopo il match. Breakker non vuole pause, sa di avere un ruolo importante ora e avvisa i suoi sfidanti, dicendo che vuole dimostrare perché ha meritato il titolo. Breakker, ...

La nuova incarnazione di NXT inizia il 2022 con uno sguardo proiettato al futuro e un taglio netto con il passato. Tra l'incoronazione di nuovi campioni e grandi ritorni, New Year's Evil ha tenuto in alto le redini del terzo... Anche la nuova iterazione di NXT si appresta a iniziare il 2022 con una puntata che promette scintille. Tra l'unificazione di titoli, il ritorno in pompa magna di WALTER e un'apparizione "one night only" di AJ Styles, ci sono... NXT 2.0 episode was a stacked show, new NXT Champion, Bron Breakker made an appearance, but AJ Styles vs Grayson Waller feud headlined the proceedings. Pete Dunne had a showdown against Tony D'Angelo...