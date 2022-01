L’inflazione Usa sale al 7% | il valore più alto dal 1982 Si avvicina la stretta sui tassi della banca centrale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)statunitense è salita in dicembre al 7%, ilpiùda 40 anni. Rispetto a novembre i prezzi sono cresciuti dello 0,5%, più delle attese degli analisti (0,4%). In novembresi era attestata al 6,8%. Escludendo le componenti più volatili come cibo ed energia, i prezzi sono saliti aumentati di uno 0,6% superiore alle previsioni rispetto al mese precedente e del 5,5% rispetto al dicembre 20200. A spingere maggiormente i prezzi sono state le auto di seconda mano e degli affitti. Ieri il governatoreFederal Reserve Jerome Powell ha affermato che laconsiderauna “severa minaccia” per l’economia e che quindi potrebbe velocizzare il suo cammino di riduzione dei sostegni monetari all’economia. ...