Grave lutto per la regina Elisabetta, è il terzo nel giro di un mese: "Era una persona meravigliosa" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo terribile lutto per la regina Elisabetta a poche settimane dal decesso, a 90 anni, di Lady Farnham, amica intima della regina Elisabetta che l'ha sostenuta per decenni, in particolare sedendo accanto al monarca durante le celebrazioni del Giubileo di Diamante nel 2012, quando il principe Filippo non ha potuto partecipare. Da sempre amiche, Lady Farnham è morta quattro giorni dopo Natale all'età di 90 anni. Una notizia che segue la morte di Ann Fortune FitzRoy, la duchessa di Grafton, all'età di 101 anni il 3 dicembre e quella del marito, il principe Filippo, ad aprile. Dopo Lady Farnham, sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, un importante banchiere della City e pari irlandese morto nel 2001, la regina è stata colpita da un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Lutto cittadino a Calendasco E proprio il sindaco di Calendasco ha indetto il lutto cittadino nel giorno in cui saranno indetti ... grave un uomo a Lugagnano Volo di quattro metri dopo la caduta dal ponte, soccorso in elicottero: ...

PAPA FRANCESCO: Papa Francesco: "Sassoli, un credente animato da speranza e carità" Il Papa " scrive il Segretario di Stato " assicura "sentita partecipazione al grave lutto che colpisce l'Italia e l'Unione Europea". Papa Francesco parla di Sassoli come di un " credente animato di speranza e di carità, competente giornalista e stimato uomo delle istituzioni ...

Grave lutto per Cicciolina: "Sono distrutta dal dolore" Corriere dello Sport.it Malore per una mamma 46enne, si è spenta Marinella Merli "Donna sempre solare e mite" MATELICA Un altro tremendo lutto torna a sconvolgere la comunità matelicese. Nella serata di ieri si è infatti spenta, forse a causa di un aneurisma cerebrale, la 46enne Marinella Merli, persona molto ...

Emanuelle Alessandro Pandele morto di Covid a 17 anni: lutto a Macerata Lo sfortunato ragazzo (di Montecassiano, in provincia di Macerata) è deceduto all'ospedale Riuniti di Ancona: era affetto da patologia pregresse e per questo non si era potuto vaccinare ...

